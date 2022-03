Weniger Verletzte durch Verzicht auf Silvesterfeuerwerk

Gesundheit/Antwort - 09.03.2022 (hib 95/2022)

Berlin: (hib/PK) Das in den Jahren 2020 und 2021 beschlossene sogenannte Überlassungsverbot für Silvesterfeuerwerk war nach Ansicht der Bundesregierung in der Coronakrise gerechtfertigt. Das Abbrennen von Silvesterfeuerwerk führe jährlich zu einer Vielzahl gravierender Verletzungen, heißt es in der Antwort (20/870) der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage (20/578) der AfD-Fraktion.

Infolge des Verbotes habe es zum Jahreswechsel 2020/2021, soweit Informationen öffentlich bekannt geworden seien, deutlich weniger Verletzungen gegeben als im Vorjahr.