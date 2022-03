AfD hat weitere Fragen zum Exist-Gründerstipendium

Wirtschaft/Kleine Anfrage - 15.03.2022 (hib 110/2022)

Berlin: (hib/EMU) In einer Kleinen Anfrage (20/966) stellt die Fraktion der AfD Fragen zum Exist-Stipendium für Gründer an Hochschulen und Forschungseinrichtungen. In einer Antwort (20/218) hatte die Bundesregierung bereits Angaben gemacht; die AfD gibt nun an, weitere Fragen zu haben. So wollen die Abgeordneten wissen, welche Technologiefelder die Bundesregierung mir Mittelzusagen unterstütze und wie hoch diese Mittelzusagen gewesen seien. Außerdem wird gefragt, inwieweit das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz in die sogenannte Begleitforschung involviert sei.