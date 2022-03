Zahl der Gewaltdelikte mit Messereinsatz erfragt

Inneres und Heimat/Kleine Anfrage - 15.03.2022 (hib 110/2022)

Berlin: (hib/STO) Die AfD-Fraktion will wissen, wie hoch die jährliche Anzahl an von der Bundespolizei erfassten Gewaltdelikten mit Messereinsatz seit Juli 2018 bis heute ist. Auch erkundigt sie sich in einer Kleinen Anfrage (20/969) unter anderem danach, bei wie vielen dieser Delikte zumindest eine Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit als Tatverdächtiger beteiligt war und bei wie vielen zumindest eine Person mit nichtdeutscher Staatsangehörigkeit.