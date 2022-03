AfD fordert Maßnahmen zur Ernährungssicherheit

Ernährung und Landwirtschaft/Antrag - 17.03.2022 (hib 123/2022)

Berlin: (hib/NKI) Die AfD-Fraktion fordert die Sicherstellung der Ernährungssicherheit in Deutschland. In einem Antrag (20/1028) drängen die Abgeordneten darauf, „schnellstmöglich die Auswirkungen der Ukraine-Krise auf die deutsche Landwirtschaft, die internationalen Lebensmittelmärkte sowie die Versorgungssicherheit mit Lebensmitteln zu evaluieren“. Die Vorlage steht am heutigen Donnerstagabend auf der Tagesordnung des Bundestagsplenums.

Der Antrag sieht unter anderem vor, dass die Bundesregierung ihr Regierungshandeln dementsprechend auszurichten habe, „dass die Ernährungssicherheit zu jedem Zeitpunkt gewährleistet werden kann und Lebensmittelpreise bezahlbar bleiben“. Bereits vor dem Angriff Russlands auf die Ukraine habe es eine „globale Ernährungskrise“ gegeben, schreiben die Abgeordneten. Agrarökonomen und Ernährungsorganisationen hätten bereits vor Ausbruch der Kriegshandlungen vor anhaltend hohen Nahrungsmittelpreisen gewarnt.