AfD: Keine Werbung für Corona-Impfung bei Kindern

Familie, Senioren, Frauen und Jugend/Antrag - 17.03.2022 (hib 123/2022)

Berlin: (hib/SAS) Die AfD-Fraktion verlangt von der Bundesregierung, Werbung für die Corona-Schutzimpfung bei Kindern zu unterlassen. In medialen Beiträgen und bei öffentlichkeitswirksamen Auftritten sollten ihre Vertreter auf „verharmlosende Narrative, die das Verhalten der Betroffenen in Richtung Kinderimpfung steuern sollen“, verzichten, heißt es in einem Antrag (20/1032).

Zudem fordern die Abgeordneten die Bundesregierung auf, ihre medialen Beiträge zur „sogenannten Corona-Schutzimpfung für Kinder und Jugendliche“ und die gleichnamige Broschüre zu überprüfen und so zu überarbeiten, dass sie „nach dem aktuellen medizinischen Sachstand über die Sinnhaftigkeit einer 'Corona-Schutzimpfung' bei Kindern und mögliche unerwünschte Impfkomplikationen, insbesondere bei den bedingt zugelassenen mRNA-Impfstoffen, umfassend, sachgerecht und neutral aufklären“.

Dabei solle auch beachtet werden, dass die Ständige Impfkommission (Stiko) keine generelle Impfempfehlung für gesunde Fünf-bis Elfjährige ausgesprochen habe, schreiben die Abgeordneten. Von einer allgemeinen Impfpflicht für Kinder gegen das Covid-19-Virus sei darüber hinaus Abstand zu nehmen.