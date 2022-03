Modernisierung der US-Atomwaffen in Deutschland

Auswärtiges/Kleine Anfrage - 17.03.2022 (hib 123/2022)

Berlin: (hib/AHE) Die Modernisierung der US-Atomwaffen in Deutschland thematisiert die AfD-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (20/994). Die Bundesregierung soll unter anderem mitteilen, ob diese Modernisierung Thema beim Besuch des Bundeskanzlers Olaf Scholz in Washington im Februar 2022 gewesen ist und in welchen Nato-Staaten die modernisierte Wasserstoffbombe des Typs B61-12 in welcher Stückzahl und ab wann stationiert werden soll. Die Abgeordneten fragen außerdem nach einer möglichen Herabsenkung der Einsatzschwelle und dem Risiko eines nuklearen Rüstungswettlaufs mit Russland.