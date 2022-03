AfD fragt nach Auswirkungen des Kükentötungsverbots

Ernährung und Landwirtschaft/Antwort - 18.03.2022 (hib 124/2022)

Berlin: (hib/NKI) Die Bundesregierung ist der Auffassung, dass mit dem Verbot des Kükentötens in Deutschland ein großer Fortschritt im Hinblick auf den Tierschutz gemacht wurde. Das geht aus einer Antwort (20/974) auf eine Kleine Anfrage (20/837) der AfD-Fraktion hervor. Diese hatte sich nach den „Auswirkungen des Kükentötungsverbots in Deutschland“ erkundigt.

Unter anderem wollten die Abgeordneten in Erfahrung bringen, welche ökologischen und ökonomischen Auswirkungen die Maßnahmen haben. Die Bundesregierung schreibt in ihrer Antwort, dass mögliche Wettbewerbsnachteile „verhältnismäßig im Hinblick auf den großen Fortschritt für den Tierschutz sind“. Die Bundesregierung setzt sich „im Übrigen dafür ein, dass entsprechende Regelungen auch in anderen EU-Mitgliedstaaten beziehungsweise EU-weit erlassen werden“, heißt es in der Antwort.