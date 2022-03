Keine Störungen des Flugfunkdienstes durch 5G zu erwarten

Verkehr/Antwort - 18.03.2022 (hib 124/2022)

Berlin: (hib/HAU) Nach Angaben der Bundesregierung sind keine schädlichen Störungen des Flugfunkdienstes oder des Flugnavigationsfunkdienstes durch andere Funkdienste, wie etwa 5G, zu erwarten. Vor Zuweisung eines Frequenzbereiches an einen Funkdienst würden mögliche Störungen anderer Funkdienste in dem betreffenden und den benachbarten Frequenzbereichen untersucht, heißt es in der Antwort (20/912) auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion (20/787).