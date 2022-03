Letzte Hauptprüfung der Lautertalbrücke am 1. Dezember 2020

Verkehr/Antwort - 18.03.2022 (hib 125/2022)

Berlin: (hib/HAU) Die letzte Hauptprüfung der in Kaiserslautern (Rheinland-Pfalz) befindlichen Lautertalbrücke auf der Bundesautobahn A73 wurde laut Bundesregierung am 1. Dezember 2020 durchgeführt. Die letzte einfache Prüfung sei am 14. November 2017 und die letzte Sichtprüfung am 22. Juni 2021 durchgeführt worden, heißt es in der Antwort der Regierung (20/927) auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion (20/826). Eine Prüfung aus besonderem Anlass (Sonderprüfung) sei nicht erforderlich gewesen, wird mitgeteilt.