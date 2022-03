Keine Beihilfen oder Darlehen an Pella Sietas GmbH gezahlt

Wirtschaft/Antwort - 21.03.2022 (hib 126/2022)

Berlin: (hib/EMU) Der Bundesregierung sind keine Beihilfen oder Darlehen bekannt, die zwischen 2014 und 2022 an die Werft Pella Sietas GmbH gezahlt wurden, wie aus einer Antwort (20/1038) der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage (20/860) der AfD-Fraktion hervorgeht. In der Anfrage hatten sich die Abgeordneten über die Zahlungen an die Werft erkundigt, die laut der Fraktion nach einer Insolvenz im Jahr 2011 im Juli 2021 erneut Insolvenz anmelden musste.