AfD fragt nach Zahl von Schutzräumen

Inneres und Heimat/Kleine Anfrage - 21.03.2022 (hib 126/2022)

Berlin: (hib/STO) Um „Schutzräume für die Zivilbevölkerung in Deutschland“ geht es in einer Kleinen Anfrage der AfD-Fraktion (20/1051). Darin erkundigt sich die Fraktion danach, wie viele öffentliche Schutzräume mit jeweils welcher Kapazität derzeit in Deutschland zur Verfügung stehen. Auch will sie unter anderem wissen, von wie vielen Schutzräumen in privater Hand die Bundesregierung Kenntnis hat.