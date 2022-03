Linke fragt nach militärischem Fluglärm im Saarland

Verteidigung/Kleine Anfrage - 22.03.2022 (hib 130/2022)

Berlin: (hib/AW) Die Linksfraktion verlangt Auskunft über militärischen Fluglärm im Saarland und Teilen von Rheinland-Pfalz. In einer Kleinen Anfrage (20/1091) will sie wissen, wie viele militärischen Übungsflüge 2021 im Übungsraum „TRA Lauter“ stattgefunden haben. Zudem möchte sie erfahren, welche dieser Flüge von deutschen beziehungsweise ausländischen Streitkräften absolviert wurden, in wie vielen Fällen die Übungsflughöhe von 4.000 bis 5.000 Metern unterschritten wurde und wie viele Beschwerden über militärischen Fluglärm der Bundesregierung bekannt wurden.