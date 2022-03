Unionsfraktion erkundigt sich nach Impfstoff-Lieferungen

Gesundheit/Kleine Anfrage - 22.03.2022 (hib 131/2022)

Berlin: (hib/PK) Die Unionsfraktion erkundigt sich in einer Kleinen Anfrage (20/1092) nach der Lieferung von Corona-Impfstoffen. Die Abgeordneten wollen von der Bundesregierung wissen, wie viele Impfdosen bisher an die internationale Impfstoffinitiative COVAX gespendet wurden und was künftig geplant ist.