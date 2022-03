Weitergabe von Haubitzen an die Ukraine

Verteidigung/Antwort - 22.03.2022 (hib 133/2022)

Berlin: (hib/AW) Estland hat die Bundesregierung am 29. Dezember 2021 um die Zustimmung zur Weitergabe von neun 122mm-Haubitzen D-30 und bis zu 540 Schuss Munition aus Altbeständen der DDR an die Ukraine gebeten. Dies teilt die Bundesregierung in ihrer Antwort (20/1041) auf eine Kleine Anfrage der CDU/CSU-Fraktion (20/645). Zu selben Sachverhalt sei Deutschland am 19. Januar 2022 durch Finnland um eine Stellungsnahme gebeten worden. Beide Anfragen seien positiv beantwortet worden.