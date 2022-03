Abschiebungen in die Türkei

Inneres und Heimat/Kleine Anfrage - 22.03.2022 (hib 133/2022)

Berlin: (hib/STO) Nach der Zahl der Abschiebungen in die Türkei im laufenden und im vergangenen Jahr erkundigt sich die Fraktion Die Linke in einer Kleinen Anfrage (20/1004). Auch fragt sie darin unter anderem, wie die Bundesregierung aktuell die Menschenrechtslage und die Rechtsstaatlichkeit in der Türkei einschätzt.