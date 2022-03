Förderstopp-Entscheidung für effiziente Gebäude

22.03.2022

Berlin: (hib/EMU) Die Fraktion der AfD stellt in einer Kleinen Anfrage (20/1090) an die Bundesregierung die Frage, welches Gremium die am 24. Januar 2022 von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck verkündete die Entscheidung getroffen habe, die Bewilligung von KfW-Anträgen entsprechend der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) mit sofortiger Wirkung zu stoppen. Weiterhin wollen die Abgeordneten wissen, mit welchen Fachressorts der Bundesregierung diese Entscheidung abgestimmt worden sei und welche Fördersummen zum Zeitpunkt der Verkündung noch zur Verfügung gestanden hätten.