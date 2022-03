AfD-fragt nach Mittelzusagen im Exist-Forschungstransfer

Wirtschaft/Kleine Anfrage - 22.03.2022 (hib 134/2022)

Berlin: (hib/EMU) Die AfD-Fraktion will in einer Kleinen Anfrage (20/1089) an die Bundesregierung wissen, wie hoch die Mittelzusagen und Mittelauszahlungen im Rahmen des Förderprogramms Exist-Forschungstransfer in den Jahren 2018 bis 2020 pro Technologiefeld waren. Die Kleine Anfrage ist eine Nachfrage auf eine Antwort der Bundesregierung (20/209). Zudem wollen die Abgeordneten wissen, in welchem Umfang nach Wissen der Bundesregierung Rückforderungen nach Prüfungen der Verwendungsnachweise gestellt worden seien.

Das Programm Exist-Forschungstransfer dient der Förderung von forschungsintensiven Unternehmensgründungen an Hochschulen und Forschungseinrichtungen.