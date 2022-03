Union erkundigt sich nach Einsatz von Pflanzenschutzmitteln

Ernährung und Landwirtschaft/Kleine Anfrage - 23.03.2022 (hib 136/2022)

Berlin: (hib/NKI) Nach der Produktion, der Zulassung, dem Einsatz und dem Export von Pflanzenschutzmitteln für die Landwirtschaft erkundigt sich die CDU/CSU-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (20/998).

Die Parlamentarier wollen von der Bundesregierung unter anderem erfahren, wie sich der Pflanzenschutzmitteleinsatz in der Landwirtschaft in Deutschland und in der Europäischen Union in den vergangenen 20 Jahren entwickelt hat und wie die Bundesregierung diese Ergebnisse bewertet.

Zudem soll Auskunft darüber gegeben werden, was gemeint ist, wenn es im Koalitionsvertrag zwischen SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP heißt: „Die Bundesregierung möchte den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln auf das notwendige Maß beschränken.“

Darüber hinaus soll darüber informiert werden, welche in Deutschland und in der EU produzierten Pflanzenschutzmittel in Deutschland und in der EU zwar nicht genehmigt und zugelassen, aber gleichwohl nicht verboten seien. Außerdem möchte die Unionsfraktion wissen, ob die Bundesregierung Kenntnis darüber hat, ob und für welche exportierten Pflanzenschutzmittel in der EU keine Genehmigung beziehungsweise Zulassung beantragt worden sind, weil diese Produkte für die Anwendung in der EU aus bestimmten Gründen, wie beispielsweise klimatische Gründe, nicht relevant sind.