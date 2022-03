AfD fragt nach Ausbau von Agri-Photovoltaik

Klimaschutz und Energie/Kleine Anfrage - 25.03.2022 (hib 139/2022)

Berlin: (hib/MIS) Die Bundesregierung will Äcker gleichzeitig zur Stromerzeugung und den Anbau von Pflanzen nutzen und zu diesem Zweck die Photovoltaik auf landwirtschaftlichen Flächen ausbauen. In einer Kleinen Anfrage (20/1120) will die AfD-Fraktion wissen, in welchem Umfang geeignete Konversionsflächen zur Verfügung stehen, wie der rechtliche Rahmen eines Ausbaus aussehen könnte, ob zum Beispiel ein Mitbestimmungsrecht von Kommunen und Bürgern vorgesehen ist. Darüber hinaus fragen die Abgeordneten nach den Folgen eines Ausbaus der Agri-Photovoltaik für zum Beispiel die biologische Vielfalt, das Landschaftsbild, die landwirtschaftliche Nutzung und die Erträge der Landwirte sowie die Rentabilität und Konkurrenzfähigkeit von Agri-PV-Anlagen im Falle eines Wegfalls der staatlichen Förderung in Form von Direktzahlungen.