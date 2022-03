CDU/CSU erkundigt sich nach Torfnutzung und Moorschutz

Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz/Kleine Anfrage - 25.03.2022 (hib 139/2022)

Berlin: (hib/SAS) Die CDU/CSU-Fraktion erkundigt sich in einer Kleinen Anfrage (20/1102) nach Torfnutzung und Moorschutz in Deutschland. Konkret will sie unter anderem von der Bundesregierung wissen, wie viele Hektar Moor in den letzten zehn Jahren wieder vernässt und renaturiert wurden und wie die Vorhaben der Bundesregierung diesbezüglich für die kommenden zehn Jahre aussehen.

Zudem interessiert die Abgeordneten, welche Auswirkungen der Moorschutz auf den Obst- und Gartenbau in Deutschland haben könnte. Auf degenerierten Moorflächen werde Torf gewonnen, auf den diese Branche trotz der Nutzung von Torfersatzstoffen noch immer angewiesen sei, heißt es in der Vorlage. Vor diesem Hintergrund fragt die Unionsfraktion nach der „ökonomischen, ökologischen und sozialen Bedeutung“ des Obst- und Gartenbaus, nach Zahl und Struktur der Betriebe sowie nach den Plänen der Bundesregierung, die Entwicklung hochwertiger Torfersatzstoffe zu fördern.