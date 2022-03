AfD thematisiert türkisch-russische Beziehungen

Auswärtiges/Kleine Anfrage - 28.03.2022 (hib 140/2022)

Berlin: (hib/AHE) Nach den türkisch-russischen Beziehungen erkundigt sich die AfD-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (20/1187). Die Bundesregierung soll unter anderem Angaben machen, in welchen bi- oder multilateralen Formaten die beiden Länder seit wann zusammenarbeiten. Gefragt wird auch nach der Rolle der Türkei in Bezug auf Länder wie Syrien, Mali und Aserbaidschan sowie nach der Rolle Russlands in Aserbaidschan, Armenien und im Bergkarabach-Konflikt.