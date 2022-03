AfD-Fraktion fragt nach Zahl unerlaubter Einreisen

Inneres und Heimat/Kleine Anfrage - 28.03.2022 (hib 140/2022)

Berlin: (hib/STO) Nach der Zahl der zwischen Anfang 2009 und Ende 2021 unerlaubt in die Bundesrepublik eingereisten Personen erkundigt sich die AfD-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (20/1186). Auch fragt sie darin unter anderem, wie viele Abschiebungen in diesem Zeitraum bundesweit stattfanden.