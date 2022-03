Sicherheitsfragen in Bezug auf Ukraine-Flüchtlinge

Inneres und Heimat/Kleine Anfrage - 28.03.2022 (hib 140/2022)

Berlin: (hib/STO) Sicherheitsfragen in Bezug auf die Fluchtbewegungen aus der Ukraine sind Thema einer Kleinen Anfrage der AfD-Fraktion (20/1155). Darin erkundigt sich die Fraktion unter anderem danach, ob nach Kenntnis der Bundesregierung „Drittstaatler und Personen ohne einen ukrainischen biometrischen Pass an der polnisch-ukrainischen Grenze von polnischer Seite aus bei ihrer Einreise in aller Regelmäßigkeit überprüft und registriert“ werden.