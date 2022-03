Aufnahme von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine

Inneres und Heimat/Kleine Anfrage - 28.03.2022 (hib 140/2022)

Berlin: (hib/STO) Die AfD-Fraktion will von der Bundesregierung erfahren, wie viele Menschen bislang als aus der Ukraine kommende Kriegsflüchtlinge in Deutschland registriert worden sind. Auch erkundigt sie sich in einer Kleinen Anfrage (20/1154) unter anderem danach, ob die Bundesregierung eine „ungefähre Vorstellung“ von der Zahl derer hat, „die sich noch nicht bei den Behörden gemeldet haben, weil sie erst mal bei Verwandten oder Bekannten untergekommen sind“.