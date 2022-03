AfD-Fraktion: Welchen Erfolg hat Stiftung Digital Chancen?

Wirtschaft/Kleine Anfrage - 28.03.2022 (hib 141/2022)

Berlin: (hib/EMU) In einer Kleinen Anfrage (20/1118) erkundigt sich die AfD-Fraktion, wie hoch die jährlichen Zuwendungen des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie sowie des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend an die Stiftung Digitale Chancen in den in den vergangenen fünf Jahren waren. Gefragt wird außerdem, welche Projekte von der Stiftung in Kooperation mit den Bundesministerien für Wirtschaft und Energie sowie Familie, Senioren, Frauen und Jugend in den Kalenderjahren 2017 bis 2021 durchgeführt wurden, welche Erfolgskriterien es gab und ob die Projekte gemessen an diesen Kriterien erfolgreich abgeschlossen wurden.

Laut AfD-Fraktion soll die Stiftung „als gemeinnützige Organisation die gesellschaftlichen Folgen der Digitalisierung erforschen sowie den Einsatz für den chancengleichen Zugang aller Menschen zum Internet und ihre Medienkompetenz fördern.“