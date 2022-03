Internationaler Austausch von Steuerdaten

Finanzen/Kleine Anfrage - 29.03.2022 (hib 143/2022)

Berlin: (hib/HLE) Um den zwischenstaatlichen Informationsaustausch in Steuersachen geht es in einer Kleinen Anfrage der Fraktion Die Linke (20/1198). Die Abgeordneten wollen unter anderem erfahren, wie viele Daten zu wie vielen Konten im Jahr 2020 gemäß FATCA-Abkommen von Deutschland an die USA übermittelt wurden. Außerdem wird nach den Kontoständen und Gesamtbruttowerten, die übermittelt wurden, gefragt. Die Bundesregierung soll angeben, welche Daten und Kontostände gemäß FATCA-Abkommen von den USA an Deutschland übermittelt wurden. Gefragt wird zudem nach dem Datenaustausch mit anderen Ländern.