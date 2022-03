AfD thematisiert politische und humanitäre Lage in Nordkorea

Auswärtiges/Kleine Anfrage - 30.03.2022 (hib 144/2022)

Berlin: (hib/AHE) Nach der politischen, militärischen und humanitären Situation Nordkoreas erkundigt sich die AfD-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (20/1190). Die Abgeordneten wollen unter anderem wissen, was die Bundesregierung unternimmt, um die Menschenrechte in dem Land zu stärken und humanitäre Hilfe zu ermöglichen und ob sie Möglichkeiten für einen wissenschaftlichen und kulturellen Austausch sieht. Weitere Fragen zielen auf Erkenntnisse zum Lagersystem in Nordkorea, auf durch die EU und Deutschland verhängte Sanktionen und auf die militärische und politische Situation zwischen Nord- und Südkorea vor dem Hintergrund der wiederholten ballistischen Tests Nordkoreas.