Linke fragt nach Mehrgenerationenhäusern

Familie, Senioren, Frauen und Jugend/Kleine Anfrage - 30.03.2022 (hib 144/2022)

Berlin: (hib/SAS) Die Fraktion Die Linke verlangt in einer Kleinen Anfrage (20/1197) Auskunft zu Mehrgenerationenhäusern in Deutschland. So wollen die Abgeordneten unter anderem wissen, wie viele Mehrgenerationenhäuser momentan bundesweit gefördert werden, wie viele davon im Rahmen früherer Aktionsprogramme Unterstützung erhielten und wie viele nun Teil des aktuellen, 2021 gestarteten Bundesprogramms „Miteinander - Füreinander“ sind. Darüber hinaus interessiert die Fraktion, welchen Anteil der Finanzierung die Kommunen, welchen der Bund und die Länder tragen.