2,18 Millionen Euro für Medien- und Journalismusforschung

Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung/Antwort - 31.03.2022 (hib 146/2022)

Berlin: (hib/DES) Der Standort Hamburg des Forschungsinstituts für Gesellschaftlichen Zusammenhalt (FGZ) wird im Rahmen eines Projekts mit rund 2,18 Millionen Euro gefördert. Diese Förderung laufe seit Juni 2020 und solle noch bis Mai 2024 gehen. Dies erklärt die Bundesregierung in ihrer Antwort (20/1157) auf eine Kleine Anfrage (20/918) der AfD-Fraktion. Am Standort Hamburg bearbeite das FGZ das übergeordnete Thema „Medien und gesellschaftlicher Zusammenhalt“ in vier Einzelprojekten. Ziel des Vorhabens sei die Beantwortung der Frage: „Welche Rolle spielen Medien und Kommunikation bei der Herstellung oder Gefährdung gesellschaftlichen Zusammenhalts?“.