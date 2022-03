AfD fragt nach Förderung für Hamburg und Baden-Württemberg

Wirtschaft/Kleine Anfrage - 31.03.2022 (hib 146/2022)

Berlin: (hib/EMU) Die AfD-Fraktion will in einer Kleinen Anfrage (20/1211) an die Bundesregierung wissen, warum die Bundesländer Hansestadt Hamburg und Baden-Württemberg in den Jahren 2018 bis 2020 keine Fördermittel im Rahmen des Förderprogramms Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ beantragt hätten. Außerdem fragen die Abgeordneten, welche 20 Unternehmen beziehungsweise Kommunen die meisten Projekte bezuschusst und die größten Fördersummen erhalten hätten.