Keine zentrale Erfassung von Projekten zu Disability Studies

Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung/Antwort - 31.03.2022 (hib 147/2022)

Berlin: (hib/DES) Die Zuordnung von Forschungsvorhaben zu den Disability Studies wird in Deutschland nicht strukturell erfasst. Dies erklärt die Bundesregierung in ihrer Antwort (20/1193) auf eine Kleine Anfrage (20/953) der Fraktion Die Linke. Ebenfalls gebe es laut Bundesregierung keine bundesweiten Informationen dazu, an wie vielen Universitäten und Hochschulen in der Bundesrepublik Disability-Studies-Fachbereiche oder Lehrstühle existieren.

Gegenstand der Disability Studies sind laut Fragestellern unter anderem die Geschichte des Lebens mit Behinderungen, die Schaffung umfassender Barrierefreiheit und die selbstbestimmten Teilhabeermöglichung.