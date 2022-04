Neun Prozent aller Erwerbstätigen arbeiten im Tourismus

Wirtschaft/Antwort - 01.04.2022 (hib 148/2022)

Berlin: (hib/EMU) Die Bruttowertschöpfung im Bereich Tourismus hat im Jahr 2019 einen Anteil von 3,99 Prozent an der gesamtwirtschaftlichen Bruttowertschöpfung in Deutschland ausgemacht. Das teilt die Bundesregierung in einer Antwort (20/1177) auf eine Kleine Anfrage (20/807) der CDU/CSU-Fraktion mit.

Die Abgeordneten hatten nach dem Anteil des Tourismus an den Bruttoinlandsprodukten in den Mitgliedsstaaten der Europäischen Union, im Vereinigten Königreich und in der Schweiz gefragt. Zu diesen Ländern lägen der Bundesregierung keine eigenen Daten vor, heißt es in der Antwort. Es wird auf die Angaben des Statistischen Amts der Europäischen Union (Eurostat) verwiesen.

Im Jahr 2019 hätten in Deutschland 2,8 Millionen Erwerbstätige direkt im Tourismus gearbeitet, teilt die Bundesregierung weiter mit. Dies entspreche 6,1 Prozent der Erwerbstätigen hierzulande. Indirekt, beispielsweise durch Zulieferer, seien weitere 1,3 Millionen Erwerbstätige hinzugekommen: „Zusammen entsprach die Zahl der direkt und indirekt im Tourismus erwerbstätigen Personen neun Prozent aller Erwerbstätigen in Deutschland.“ Auch in diesem Punkt verwies die Bundesregierung darauf, dass sie über keine eigenen Daten für die von der Unionsfraktion genannten Länder verfüge.