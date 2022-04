Exist-Gründerstipendium: Software am stärksten gefördert

Wirtschaft/Antwort - 04.04.2022 (hib 150/2022)

Berlin: (hib/EMU) Die höchsten Mittelzusagen beziehungsweise Mittelauszahlungen im Förderprogramm Exist-Gründerstipendium sind in den Jahren 2018 bis 2020 in das Technologiefeld „Software“ geflossen. Das geht aus einer Antwort (20/1230) der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage (20/966) der AfD-Fraktion hervor. Auf die Frage der Abgeordneten, inwieweit das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) in die sogenannte Begleitforschung involviert sei, antwortet die Bundesregierung, das BMWK habe eine begleitende Evaluation beauftragt, um während der Projektlaufzeit Rückmeldungen zur Programmsteuerung zu erhalten. Im Jahr 2025 solle der Abschlussbericht vorgelegt werden.