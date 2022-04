Zahl der Briefkästen in Brandenburg

Wirtschaft/Kleine Anfrage - 04.04.2022 (hib 151/2022)

Berlin: (hib/EMU) In einer Kleinen Anfrage (20/1264) fragt die Fraktion Die Linke die Bundesregierung, wie sich die Zahl der Briefkästen der Deutschen Post AG in Brandenburg seit 2015 entwickelt habe. In dem Papier heißt es, die Deutsche Post AG habe seit dem Jahr 2000 bundesweit mehr als 20.000 Briefkästen abgebaut und mehr als 80 Prozent der Postfilialen in Eigenbetrieb geschlossen. Die Abgeordneten wollen wissen, in welchen brandenburgischen Gemeinden es nicht gewährleistet sei, dass Kundinnen und Kunden zum nächstgelegenen Briefkasten nicht mehr als einen Kilometer im Sinne von Paragraf 2 der Post-Universaldienstleistungsverordnung zurücklegen müssen.