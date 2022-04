AfD fragt nach sexuellem Missbrauch im Sport

Sport/Kleine Anfrage - 04.04.2022 (hib 151/2022)

Berlin: (hib/MIS) Die AfD-Fraktion fragt in einer Kleinen Anfrage (20/1254) mit dem Titel „Sexueller Missbrauch von Kindern und Jugendlichen im Sport“, was die Bundesregierung zum Schutz der Kinder und Jugendlichen tut. Seit Ende 2018 knüpfe das Bundesministerium des Innern die Förderung der Sportverbände an die Bedingung, dass die Empfänger finanzieller Zuwendungen eine verbindliche Eigenerklärung zur Prävention und Bekämpfung sexualisierter Gewalt abgeben und die darin geforderten acht Maßnahmen bis zum 31. Mai 2021 umsetzen. In ihrem Koalitionsvertrag habe die derzeitige Bundesregierung außerdem vereinbart, die Einrichtung einer unabhängigen Stelle für sicheren und gewaltfreien Sport in Deutschland zu fördern.

Die Abgeordneten wollen unter anderem wissen, wie hoch das Fördervolumen gewesen ist, das die Bundesregierung seit 2018 für die Förderung im Sport bereitgestellt hat und welche Verbände diese Mittel erhalten haben. Außerdem soll die Bundesregierung mitteilen, wo die von den Sportverbänden seit 2018 geforderte verbindliche „Eigenerklärung zur Prävention und Bekämpfung sexualisierter Gewalt“ sowie die sogenannten „acht Präventionsmaßnahmen“ niedergeschrieben und einsehbar sind und ob sie veranlasst hat, dass die Umsetzung der acht Präventionsmaßnahmen in den geförderten Verbänden mit Stichtag 31. Mai 2021 geprüft wird.