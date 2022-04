Großspenden an verschiedene Parteien

Bundestagsnachrichten/Unterrichtung - 05.04.2022 (hib 153/2022)

Berlin: (hib/PK) Mehrere Parteien haben Ende 2021 von Großspenden profitiert. Das geht einer Unterrichtung (20/1285) der Bundestagspräsidentin hervor.

Gleich vier Parteien erhielten Großspenden vom Verband der Bayerischen Metall- und Elektroindustrie (VBM). Die mit Abstand größte Spende in Höhe von 750.000 Euro ging an die CSU, eine andere in Höhe von 120.000 Euro an die FDP. Der VBM spendete außerdem jeweils rund 50.000 Euro an SPD und Grüne.

Der Südschleswigsche Wählerverband (SSW), die Partei der dänischen Minderheit in Schleswig-Holstein, verbuchte eine Spende in Höhe von rund 124.000 Euro des Kulturministeriums in Kopenhagen. An die MLPD ging eine Großspende in Höhe von 52.000 Euro, die von einer Privatperson kam.