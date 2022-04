Linke fragt nach Verkauf von Material durch VEBEG GmbH

Verteidigung/Kleine Anfrage - 05.04.2022 (hib 153/2022)

Berlin: (hib/AW) Die Linksfraktion verlangt Auskunft über die Verkäufe von Material aus den Beständen der Bundeswehr, der Bundespolizei, des Bundeskriminalamtes, des Zollkriminalamtes und der Landespolizeien durch die bundeseigene Treuhandgesellschaft VEBEG GmbH. In einer Kleinen Anfrage (20/1151) will sie unter anderem wissen, wie hoch die Erlöse der VEBEG aus solchen Verkäufen in den Jahren 2011 bis 2021 waren. Zudem möchte sie erfahren, wie viele Straf- und Disziplinarverfahren seit Gründung der VEBEG wegen Hinweisen oder Verdachtsmomenten hinsichtlich mutmaßlich strafbarer oder vorschriftswidriger Umstände im Zusammenhang mit diesen Verkäufen geführt wurden.