Unions-Fraktion dringt auf Sofort-Hilfen für Fischer

Ernährung und Landwirtschaft/Antrag - 06.04.2022 (hib 163/2022)

Berlin: (hib/NKI) „Wirksame Hilfen zur Rettung der Deutschen Fischerei“ fordert die Fraktion von CDU/CSU in ihrem Antrag (20/1340), der am Donnerstag erstmals auf der Tagesordnung des Bundestagsplenums steht. Die Abgeordneten fordern vor allem finanzielle Unterstützung, so sprechen sie sich für Energiekostenzuschüsse aus, die eine „schnelle und wirksame Hilfe zur Rettung der Deutschen Fischerei“ darstellen. Zudem sollen Crew-Mitglieder, Angestellte und selbstständige Betriebsleiter zur Sicherung der vorhandenen Produktionskapazitäten sozial abgesichert werden und „sämtliche bürokratische Hindernisse“ ausgeräumt werden. Ohne diese Sofortmaßnahmen werde es in wenigen Wochen keine deutsche Meeresfischerei mehr geben, heißt es in dem Antrag.