Rüstungsexporte von Unternehmen in Nordrhein-Westfalen

Wirtschaft/Kleine Anfrage - 07.04.2022 (hib 166/2022)

Berlin: (hib/EMU) In einer Kleinen Anfrage (20/1232) erkundigt sich die Fraktion Die Linke, nach Rüstungsexportgenehmigungen für Unternehmen in Nordrhein-Westfalen. Die Abgeordneten wollen wissen, wie hoch der Anteil der erteilten Einzelgenehmigungen für Rüstungsgüter (Kriegswaffen und sonstige Rüstungsgüter) von in diesem Bundesland ansässigen Antragstellern an den für alle Bundesländer erteilten Einzelausfuhrgenehmigungen 2021 bis zum aktuellen Stichtag waren.