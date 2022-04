Wohnungspolitische Entwicklung in Nordrhein-Westfalen

Wohnen, Stadtentwicklung, Bauwesen und Kommunen/Kleine Anfrage - 07.04.2022 (hib 166/2022)

Berlin: (hib/NKI) Die Fraktion Die Linke möchte wissen, wie sich die Preise für Mieten, Bauen und Bauland in Nordrhein-Westfalen seit 2011 entwickelt haben. In einer Kleinen Anfrage (20/1278) erkundigen sich die Parlamentarier unter anderem danach, welche zehn Kommunen in Nordrhein-Westfalen den höchsten Mietenanstieg zu verzeichnen haben und wie sich die Baulandpreise im einwohnerstärksten Bundesland Deutschlands im Verhältnis zum bundesweiten Durchschnitt in den letzten zehn Jahren entwickelt haben. Zudem fragen sie nach den geschäftlichen Aktivitäten von Wohnungskonzernen in dem Bundesland.