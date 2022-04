Großteil der Beschäftigten in Pflegeheimen geimpft

Gesundheit/Antwort - 11.04.2022 (hib 169/2022)

Berlin: (hib/PK) Die Bundesregierung geht davon aus, dass ein Großteil der Beschäftigten in Pflegeheimen und Krankenhäusern gegen das Coronavirus geimpft oder genesen ist. Laut dem 4. Monitoring-Bericht des Robert-Koch-Instituts (RKI) zur Impflage in Langzeitpflegeeinrichtungen habe der Anteil der Beschäftigten mit Grundimmunisierung bereits im Januar 2022 bei rund 90 Prozent gelegen, heißt es in der Antwort (20/1312) der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage (20/1119) der AfD-Fraktion.

Seit der Erfassung von Impfquoten im Rahmen des Monitorings sei ein deutlicher Anstieg zu verzeichnen. Im Oktober 2021 hat den Angaben zufolge der Ausgangswert bei rund 81 Prozent gelegen.