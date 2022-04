Regierung: Stickoxid-Grenzwerte 2020 überschritten

Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz/Antwort - 11.04.2022 (hib 169/2022)

Berlin: (hib/SAS) In Deutschland ist im Jahr 2020 der Stickoxid-Jahresgrenzwert an sieben Messstationen überschritten worden. Im vergangenen Jahr war dies bislang nur an zwei Stationen der Fall. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung (20/1305) auf eine Kleine Anfrage der CDU/CSU-Fraktion (20/997) hervor.

Darin weist die Bundesregierung daraufhin, dass die Daten für das Jahr 2021 noch vorläufig und unvollständig sind. Die vollständigen Daten der Länder lägen erst nach dem 31. Mai vor und würden dann zeitnah vom Umweltbundesamt veröffentlicht.