AfD-Fraktion erkundigt sich nach Impfzielen

Gesundheit/Kleine Anfrage - 11.04.2022 (hib 169/2022)

Berlin: (hib/PK) Mit den Impfzielen in der Corona-Pandemie befasst sich die AfD-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (20/1289). Die Abgeordneten wollen von der Bundesregierung wissen, in welchen Fällen von „schwerem Covid“ und einem „schweren Corona-Verlauf“ gesprochen wird.