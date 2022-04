Aktuelle Ausgabe von „Das Parlament“ erschienen

Bundestagsnachrichten/Bericht - 11.04.2022 (hib 170/2022)

Berlin: (hib/SCR) Die heute erschienene Ausgabe von „Das Parlament“ widmet sich dem Scheitern der Impfpflicht im Bundestag in der vergangenen Woche. Im Interview der Woche befürchtet der SPD-Gesundheitspolitiker Christos Pantazis eine neue Infektionswelle im kommenden Herbst. „Das kann dann auch eine Deltakron-Variante sein - also mit hoher Krankheitslast und hoher Infektiosität“, sagte Pantazis. Er fügte hinzu: „Wir kommen nur aus der pandemischen Wellenbewegung in eine endemische Lage, wenn wir die Impflücke signifikant schließen.“ Im Hintergrund beleuchtet die Redaktion die Situation der Impfstoffhersteller.

Das kostenfreie E-Paper von „Das Parlament“ ist hier abrufbar: https://epaper.das-parlament.de/2022/15_17/index.html

Die HTML-Version ist hier zu finden: https://www.das-parlament.de/2022/15_17

Die von der Bundeszentrale für politische Bildung herausgegebene Beilage „Aus Politik und Zeitgeschichte“ befasst sich in dieser Woche mit dem Thema „Landwirtschaft“. Das kostenfreie PDF ist hier verfügbar: https://www.bpb.de/shop/zeitschriften/apuz/landwirtschaft-2022/