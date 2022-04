Treffen von Bundesregierungen und Bundesverfassungsgericht

Inneres und Heimat/Antwort - 11.04.2022 (hib 170/2022)

Berlin: (hib/STO) Über Treffen früherer Bundesregierungen mit dem Bundesverfassungsgericht berichtet die Bundesregierung in ihrer Antwort (20/988) auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion (20/885). Darin listet sie acht solcher Treffen zwischen den Jahren 2004 und 2019 auf, die teilweise im Bundeskanzleramt in Berlin und teilweise beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe stattfanden.