Blockchain-Anwendungen in Bundesministerien

Wirtschaft/Antwort - 12.04.2022 (hib 171/2022)

Berlin: (hib/EMU) In fünf Bundesministerien beziehungsweise in ihnen nachgeordneten Behörden werden Blockchain-basierte Systeme oder Anwendungen eingesetzt. Das teilt die Bundesregierung in einer Antwort (20/1313) auf eine Kleine Anfrage (20/990) der Fraktion Die Linke mit.

Im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz sind dies die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung und die Bundesnetzagentur. Beim Bundesministerium für Bildung und Forschung sind es das Ministerium selbst und das Bundesinstitut für Berufsbildung. Im Bereich des Bundesministeriums des Inneren und für Heimat kommen solche Systeme im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge zum Einsatz. Im Bundeskanzleramt werde die Technik ebenfalls verwendet. In der Zuständigkeit des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz kommen Blockchain-basierte Systeme im Umweltbundesamt zum Einsatz, schreibt die Regierung.