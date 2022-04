Linke fragt nach „Katehon“-Verbindungen nach Deutschland

Inneres und Heimat/Kleine Anfrage - 12.04.2022 (hib 171/2022)

Berlin: (hib/STO) Nach „Verbindungen des rechtsextremen Think Tank ,Katehon' nach Deutschland“ erkundigt sich die Fraktion Die Linke in einer Kleinen Anfrage (20/1357). Darin schreiben die Abgeordneten, dass sich die Arbeit des Think Tank „Katehon“ durch eine antiwestliche und antiliberale Grundeinstellung auszeichne und zugleich die Ideologie eines „Noworossija“ (Neurussland) proklamiere. „Als Leitmotive gelten die Schaffung eines einheitlichen Kulturraums slawisch-orthodoxer Russen sowie eine russische Dominanz über große Teile Europas und Asiens“, heißt es in der Vorlage weiter.

Wissen wollen die Abgeordneten, welche „Katehon“ zuzurechnenden Personen in der Vergangenheit bei Veranstaltungen der extremen Rechten in Deutschland auftraten. Auch fragen sie unter anderem danach, welche deutschen extrem rechten Gruppierungen und Personen in der Vergangenheit an Veranstaltungen von „Katehon“ teilnahmen.