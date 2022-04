Verbindungen der Partei „Der III. Weg“ zu „Sokil“ erfragt

Inneres und Heimat/Kleine Anfrage - 12.04.2022 (hib 171/2022)

Berlin: (hib/STO) Um „Verbindungen der neonazistischen Partei ,Der III. Weg' zur ukrainischen Organisation ,Sokil'“ geht es in einer Kleinen Anfrage der Fraktion Die Linke (20/1381). Darin führt die Fraktion aus, dass im Februar 2022 im Rahmen einer Veranstaltung der genannten Partei ein Gespräch mit einem Vertreter von „Sokil“ stattgefunden habe. „Sokil“ sei eine „militärisch-sportliche Jugendorganisation, die mit der nationalistisch-neofaschistischen Partei ,Swoboda' (,Allukrainische Vereinigung') verbunden ist“. Wissen will die Fraktion unter anderem, welche Erkenntnisse der Bundesregierung darüber vorliegen, ob es in der Vergangenheit Verbindungen von Mitgliedern der Partei „Der III. Weg“ und der Organisation „Sokil“ gab.