Geplante Bauvorhaben des Bundes

Wohnen, Stadtentwicklung, Bauwesen und Kommunen/Kleine Anfrage - 12.04.2022 (hib 172/2022)

Berlin: (hib/NKI) Nach aktuellen Projekten und der Zukunft des Bundesbaus erkundigt sich die CDU/CSU-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (20/1283).

Die Parlamentarier wollen wissen, wie der Bund, „einer der größten Bauherren in Deutschland“, geplante Maßnahmen umsetzen will. Unter anderem erkundigen sich die Unions-Abgeordneten nach der Neuausrichtung des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB). Sie möchten wissen, welche Bereiche des zivilen Bundesbaus vom Geschäftsbereich des Bundesministeriums des Innern (BMI) in den Geschäftsbereich des BMWSB übergegangen seien, welche Liegenschaften durch das BMWSB unmittelbar genutzt werden und über welche Energieeffizienzklasse diese Liegenschaften verfügen. Zudem wird nach geplanten Sanierungs- oder Neubaumaßnahmen gefragt, um den klimapolitischen Zielen der Bundesregierung für den Hochbau und der Vorbildfunktion des BMWSB in seinen Liegenschaften näher kommen zu können.