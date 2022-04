Regierung äußert sich zur Gain-of-function-Forschung

Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung/Antwort - 14.04.2022 (hib 175/2022)

Berlin: (hib/DES) Gain-of-function-Experimente sind eine „verbreitete und vielseitig anwendbare biomedizinische Methode, mit der neue oder verstärkte Eigenschaften in Organismen, Zellen oder auch Viren eingebracht werden können“. Dies erklärt die Bundesregierung in ihrer Antwort (20/1356) auf eine Nachfrage (20/1133) der AfD-Fraktion. Die Anwendung der Gain-of-function-Methode in der Forschung werde weder zentral erfasst noch veröffentlicht.